Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 18 Eylül 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 18 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 18 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

18 Eylül Şans Topu sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığı araştırılıyor. 18 Eylül 2024 Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 18 Eylül 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 18 Eylül Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

18 Eylül ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Gündem Yaşam Eylül

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!

 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail, Lübnan'daki tüm çağrı cihazlarını aynı anda patlattı: 9 ölü 2800 yaralı

Dünya böylesini ilk kez gördü: 9 ölü 2800 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Yüreğir, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 18 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 18 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Eylül 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yarın İstanbul'da yağmur var mı? 18 Eylül Çarşamba İstanbul'da hava yağmurlu mu, nasıl olacak? Dinamo Zagreb hangi ülkenin takımıdır? Dinamo Zagreb hangi ligde oynuyor? Milan Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Milan Liverpool geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk Telekom CEO'su kim? Ümit Önal kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });