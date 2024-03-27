Üye Girişi
Haberler

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 27 Mart tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Şans Topu'nda büyük ikramiye ne kadar? İşte, 27 Mart 2024 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! Şans Topu çekilişi canlı izle! Şans Topu sonuçlarına nereden bakılır?

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

• • Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur.

• • Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur.

• • İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

• • İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur.

• • Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. 5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

• • Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar.

• • Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler.

• • Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

27 Mart ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 27 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (27 Mart) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bilal Korkmaz kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kozlu Belediye Başkan adayı Bilal Korkmaz kimdir? Hayrettin Ünlütürk kimdir? İYİ Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan adayı Hayrettin Ünlütürk kimdir? Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? İYİ Parti Zonguldak Kilimli Belediye Başkan adayı Mesut Şalvarcıoğlu kimdir? Murat Sesli kimdir? İYİ Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan adayı Murat Sesli kimdir? Satılmış Aydemir kimdir? İYİ Parti Zonguldak Gökçebey Belediye Başkan adayı Satılmış Aydemir kimdir? Orhan Küçükkaya kimdir? İYİ Parti Zonguldak Devrek Belediye Başkan adayı Orhan Küçükkaya kimdir? Serdar Akyol kimdir? İYİ Parti Zonguldak Alaplı Belediye Başkan adayı Serdar Akyol kimdir? Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? İYİ Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan adayı Ünal Hüsamettin Bulut kimdir? Şenol Edisan kimdir? İYİ Parti Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı Şenol Edisan kimdir? Nurullah Uluer kimdir? İYİ Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan adayı Nurullah Uluer kimdir? Salim Torun kimdir? İYİ Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan adayı Salim Torun kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title