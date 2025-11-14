Haberler

Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı

Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
Güncelleme:
Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez ve sınır ilçesi Ceylanpınar'da gökyüzünü kapladı. Hayatı olumsuz etkileyen toz bulutundan korunmak için bazı vatandaşlar maske ile gezdi.

  • Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa merkez ve sınır ilçelerinde etkili oldu.
  • Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
  • Toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlar solunum sıkıntısı yaşayabilir.

Suriye üzerinden gelen yoğun toz taşınımı, Şanlıurfa merkez ile sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

ŞANLIURFA'YI TOZ KAPLADI

Suriye üzerinden gelen toz bulutu Şanlıurfa merkez sınır ilçelerinde etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz, Ceylanpınar ilçesinin semalarını kapladı.

ŞEHİR RESMEN KIZILA BOYANDI

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçe adeta kızıla boyanırken toz bulutu ilerleyen saatlerde Şanlıurfa merkeze kadar ulaştı. Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
Haberler.com
