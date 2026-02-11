Şanlıurfa'da çekildiği söyleniyor! Sosyal medyada infial yaratan görüntü

Şanlıurfa'da çekildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada tartışma başlattı. İddiaya göre bir baba, başlık parası karşılığında kızını evlendirdi ve parayı aldığı sıradaki görüntüleri paylaşıldı.

"NEDEN DUR DENİLMİYOR NEDEN?"

Söz konusu görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İnsan, başlık parası uğruna kız çocuğunu nasıl yok sayabilir? Neden dur denilmiyor neden?" şeklinde yorum yaptı.