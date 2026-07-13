Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış görevine başladı

HSK kararnamesiyle Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Murat Çalış, yeni görevine başladı.

ADLİYEDE İLK MESAİ

Şanlıurfa Adliyesi'ne gelerek ilk mesaisine başlayan Başsavcı Murat Çalış, adliye yöneticileri ve yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Göreve başlamasının ardından kurum içerisindeki işleyişe ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenen Çalış'ın, önümüzdeki günlerde adliye birimlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alacağı öğrenildi.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMLARI

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevini devralan Murat Çalış'ın, önümüzdeki süreçte kentteki adli hizmetlerin yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği ve kurum içi koordinasyon toplantıları gerçekleştireceği belirtildi.