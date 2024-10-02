Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı?

Kararın açıklanmasına dakikalar kala bir şahıs, bahçede bekleyen Sinan Ateş'in ailesine saldırdı. Saldırgan polisler tarafından gözaltına alınırken anne Saniye Ateş hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları kameralara saniye saniye yansıdı. Peki, Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı?

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİNE KİM YUMRUK ATTI?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam edildi. Kararın açıklanmasına dakikalar kala adliye bahçesinde bir kişi, Sinan Ateş'in ailesine saldırıda bulundu. Abla Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yaşanan anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Saldırgana dair detaylar henüz açıklanmadı.