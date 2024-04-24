Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim?

Son olarak Camdaki Kız dizisinde rol alan başarılı oyuncu Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu'nun kadrosuna dahil oldu. Oyuncu dizide Hülya rolünü oynayacak. Peki, Sandık Kokusu kadrosuna hangi isim katıldı? Kadroya dahil olan isim kim?

SANDIK KOKUSU KADROSUNA HANGİ İSİM KATILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Güler başrollerinde Uğur Yücel, Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Metin Akdülger'in yer aldığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

KADROYA DAHİL OLAN İSİM KİM?

Güler sevilen dizide çiçekçi dükkanı olan "Hülya" rolünü oynayacak. Hülya'nın yanı sıra kızı da diziye katılacak. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen dizinin 12 Haziran'da ekrana gelecek 26. bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor.