Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler merak ediliyor. Sandık Kokusu dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla seyirciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Sandık Kokusu Gülnaz kim? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU GÜLNAZ KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti ve Bahar'ın ardından yeni sezonda devam edilmesine karar verilen Sandık Kokusu'nun kadrosu genişliyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in devraldığı dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü'nün ardından Ali Yağcı da katılmıştı. Sezon finalinde başrol olduğu Kirli Sepeti dizisinden ayrılan Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu'yla prensipte el sıkıştı. Altuner dizide Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya'yı oynayacak.