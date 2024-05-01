Sandık Kokusu dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu final mi yapıyor? Sandık Kokusu bitiyor mu 2024?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu 19. Bölüm (Son Bölüm) Sandık Kokusu'nun 19. Bölümünde; Hasan'ı tanımayan Karsu, yeni gelen esnafı sıcak karşılarken Atilla ise şok içindedir. Babasını yalnız yakalayıp Karsu'dan uzak durmasını ister. Irmak zor da olsa elindeki bütün delilleri teslim ederek Adnan'ı ihbar eder. İhbar edenin kendisi olduğunu itiraf eden Irmak ve Adnan arasında yüzleşme yaşanır.Atilla'nın boşanır boşanmaz Karsu ile birleşeceğini bilen Reha, onları durdurmak için Hasan'la görüşmek gibi bir takım planlar düşünür. Reha'nın planları düşündüğü gibi işleyecek midir?Hasan'ın kim olduğunu öğrenen Karsu, Filiz'i Hasan'ın kebapçısına girerken görür. Filiz'in görüştüğü Hasan'ın, Atilla'nın babası Hasan olduğunu anlayıp annesinin peşinden kebapçıya girer. Filiz, Karsu'yu Hasan'la tanıştırmaya yeltenirken, Karsu, Hasan ile ilgili bütün gerçekleri anlatmaya başlar.

SANDIK KOKUSU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Dizilah'ın duyurusuna göre Sandık Kokusu 2. sezon onayı aldı. Sezon finali tarihi ise henüz belli değil.