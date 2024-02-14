SANDIK KOKUSU DİZİSİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? | Son bölümde ne oldu?

Sandık Kokusu Çarşamba akşamı 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz. Bu akşamki bölümde neler olacak?

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu Çarşamba akşamları 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu 9. Bölümünde; Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha'nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan'ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?