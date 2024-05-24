Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı? Merak ediliyor. Metin Akdülger, sezon finali öncesi başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı. Veda mesajı yayınlayan Akdülger'in senaryodaki bazı sahnelerden rahatsız olduğu ve sette babasını oynayan Uğur Yücel ile arasında tartışma çıktığı söylentileri yayıldı. Peki, Sandık Kokusu Atilla neden ayrıldı? Sandık Kokusu Atilla ayrıldı mı, neden ayrıldı?

SANDIK KOKUSU ATİLLA NEDEN AYRILDI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü.

Metin Akdülger, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrılırken Instagram hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.