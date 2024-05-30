Sandık Kokusu Atilla diziden ayrıldı mı? Merak edilmekte ve araştırılmakta. Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı. Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı. Peki, Sandık Kokusu Atilla diziden ayrıldı mı? Sandık Kokusu Atilla karakteri diziden neden ayrıldı, sebebi ne?

SANDIK KOKUSU ATİLLA DİZİDEN AYRILDI MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uğur Yücel ve Metin Akdülger arasında sette soğuk rüzgarlar esti. Karakteriyle ilgili "Atilla bunu yapmaz" diyerek zaman zaman repliğini değiştiren oyuncuya babası Hasan'ı oynayan Uğur Yücel'in "Hasan da bunu yapmaz" diyerek çıkıştığı ve ortamın gerildiği ileri sürüldü. Metin Akdülger, dün akşam yayınlanan bölümle diziden ayrılırken sosyal medya hesabından da bir veda paylaşımı yaptı. Buna göre Sandık Kokusu Atilla diziden ayrıldığını bildirdi.

Diziden kareleri yayınlayan oyuncu, "Hanımlar Beyler, hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla'da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını.

Bana hayat veren Atilla'ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.