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Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 47. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı. Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Nazan, Karsu'yu Bora'ya layık görmediği için istemezken Bora evliliğine sahip çıkıp annesine karşı geliyor. Nazan, Bora'nın bu tavrından sonra şirketteki tüm yetkisini alıyor. Ayça, Hakan'ın lüks bir evde olmasını sorgularken Hakan "Burası benim evim" diyerek Ayça'yı şoke ediyor. Yeni bölümde yaşanılan aşkların nasıl devam edeceği merak konusu oluyor.

Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

Sandık Kokusu 47. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SANDIK KOKUSU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sandık Kokusu dizisi Adana ve İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Sandık Kokusu dizisinde renkli görüntüler oluştu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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