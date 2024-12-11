Üye Girişi
Haberler
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 38. bölümüyle ekranlara geldi.. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu'nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği ses kaydı atmasıyla komik anlar yaşanırken Irmak ile Kıvanç'ın yaşadığı romantik dakikalar dikkat çekiyor. Yeni bölümde aşkı doruklarda hissedeceğimiz anlar merakı gitgide arttırıyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu'nun 37. Bölümünde; Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Karsu, Bora'ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur. Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu'nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. Bora'nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, ''sadece arkadaşız'' lafını duyunca dünyası başına yıkılır. Filiz ve Hasan'ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz'e soğuk davranır. Filiz, Hasan'ı kıskanmaya başlar. Ayça'nın konuşmalarından hala Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir. Bora'nın hem Ayça'yı hem kendisini aynı anda idare etmesine izin vermeyecektir. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster twitter x

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini bu LİNKTEN izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Araç muayene istasyonlarında kural değişikliği
img

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay
img

Beşar Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Whatsapp ne zaman düzelecek 11 Aralık Çarşamba? Türk Telekom çöktü mü? 11 Aralık Türk Telekom ne zaman düzelecek? Sosyal medya çöktü mü 11 Aralık Çarşamba? İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba Facebook'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 11 Aralık Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var? Formasyon kalkıyor mu 2025? TRT Spor canlı izle! BENFICA BOLOGNA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan? Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.