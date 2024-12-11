Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 38. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Karsu'nun sarhoş bir halde Bora'ya onu unuttuğunu söylediği ses kaydı atmasıyla komik anlar yaşanırken Irmak ile Kıvanç'ın yaşadığı romantik dakikalar dikkat çekiyor. Yeni bölümde aşkı doruklarda hissedeceğimiz anlar merakı gitgide arttırıyor.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu'nun 37. Bölümünde; Karsu'nun kendisi hakkında söylediklerini duyan Bora, onu utandırmamak için yeni gelmiş gibi yapar. Karsu, Bora'ya kahve yaparken, o sırada Bora duyduklarından oldukça memnundur. Bora, Ayça ile ilişkisi olmadığını Karsu'nun anlamasını sağlamak için Ayça ile konuşmaya karar verir. Bora'nın kendisine açılacağını zanneden Ayça, ''sadece arkadaşız'' lafını duyunca dünyası başına yıkılır. Filiz ve Hasan'ın yan evine taşınan ünlü şarkıcı Feryal Aksoy, kendisine hayran olan ve kebapçısına davet eden Hasan ile kaynaşırken Filiz'e soğuk davranır. Filiz, Hasan'ı kıskanmaya başlar. Ayça'nın konuşmalarından hala Bora ile ilişkisi olduğunu düşünen Karsu, duygularını saklamaya karar verir. Bora'nın hem Ayça'yı hem kendisini aynı anda idare etmesine izin vermeyecektir. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster twitter x

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