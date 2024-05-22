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Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni ölüm izleme linki var mı?

Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Mayıs Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sandık Kokusu SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu 22. Bölüm (Son Bölüm) Sandık Kokusu'nun 22. Bölümünde; Hasan, gerçekleşen telefon konuşmasından sonra Karsu'ya bir şey belli etmemeye çalışarak kitapçıdan ayrılır. Süleyman'ın dediklerini yapmaktan başka çareleri yoktur. Atilla, Deniz'i almak için Süleyman'ın mekanına gider ve son bir sevkiyat için anlaşırlar. Sağ salim kurtulan Deniz, annesini daha fazla korkutmak istemediği için olanları söylemek istemese de yaşadığı travmayı daha fazla saklayamaz. Karsu bunu öğrendiğinde Atilla'ya tepkisi çok sert olur. Reha'ya olanları anlatmak zorunda kalan Karsu ondan hiç beklemediği bir darbe alacaktır. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Sandık Kokusu 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 24. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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