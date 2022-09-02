İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Sancaktepe ilçesi hangi yakada? Sancaktepe nereye bağlı? Sancaktepe nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri ise Sancaktepe hangi yakada? Sancaktepe nereye bağlı? Sancaktepe nerede?

SANCAKTEPE HANGİ YAKADA?

Sancaktepe İstanbul ilinin Anadolu yakasındadır. Sancaktepe, İstanbul Anadolu Yakası'nda bir ilçedir. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur. Güneyinde Kartal, güneybatısında Maltepe, batısında Ataşehir ve Ümraniye, kuzeyinde Çekmeköy, doğusunda Pendik ve Sultanbeyli ilçelerine komşudur. İlçe 62,41 kilometrekaredir, nüfusu 414.143'tür ve sınırları dahilinde toplam 19 mahalle vardır. Ümraniye'ye bağlı Sarıgazi, Yenidoğan ve Kartal'ın Samandıra beldelerinin birleşimiyle ortaya çıkmıştır. İlçe kaymakamlık ve yeni belediye binaları Sarıgazi merkezinde inşa edilmiştir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük şehir hastanelerinden birinin ilçe sınırları dahilinde yapılması düşünülmektedir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları bu ilçenin sınırları içerisinden geçmektedir. Belediye binası Sarıgazi'de iken; 2018 Ocak ayında Yeni Belediye Binasına, Samandıra'ya taşınmıştır. İlçe sınırları içerisinden metro hattı geçmesi de planlanmaktadır. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin adayı Şeyma Döğücü Belediye Başkanı seçilmiştir.

ANADOLU YAKASINDAKİ DİĞER İLÇELER

• Adalar

• Sancaktepe

• Ataşehir

• Çekmeköy

• Beykoz

• Kartal

• Maltepe

• Pendik

• Kadıköy

• Sultanbeyli

• Şile

• Tuzla

• Ümraniye

• Üsküdar