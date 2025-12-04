Haberler

Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara "Yeter" diye yalvardı

Güncelleme:
Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yaparak evine ekmek götüren kadının mallarına el koydu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ürünlerden bir kısmının üstüne kapanarak "Çoğunu aldınız, yeter" diyerek zabıta ekiplerine yalvardığı görüldü.

Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri, sokakta seyyar satıcılık yapan bir kadının tezgahını topladı. Kadının satmaya çalıştığı ürünlere el konulurken yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÇOĞUNU ALDINIZ, YETER" DİYE YALVARDI

Görüntülerde kadının kalan ürünlerinin üzerine kapanarak zabıta ekiplerine "Çoğunu aldınız, yeter" sözleriyle seslendiği görüldü. Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZaza:

Allah hepinizin belasını versin kadın evine ekmek goturuyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Bilmem kimler şu komisyon üyeliği, bu komisyon üyeliği, huzur hakkı diye 4-5 maaş götürsün…

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuhammed Tan:

Allah bunun hakkını sorsun inşallah belediyesinden zabıtasina kadar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
