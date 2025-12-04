Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara "Yeter" diye yalvardı
Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri, seyyar satıcılık yaparak evine ekmek götüren kadının mallarına el koydu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ürünlerden bir kısmının üstüne kapanarak "Çoğunu aldınız, yeter" diyerek zabıta ekiplerine yalvardığı görüldü.
Sancaktepe Belediyesi zabıta ekipleri, sokakta seyyar satıcılık yapan bir kadının tezgahını topladı. Kadının satmaya çalıştığı ürünlere el konulurken yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"ÇOĞUNU ALDINIZ, YETER" DİYE YALVARDI
Görüntülerde kadının kalan ürünlerinin üzerine kapanarak zabıta ekiplerine "Çoğunu aldınız, yeter" sözleriyle seslendiği görüldü. Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki çekti.