Sanat dünyası yine bir arada! Halit Akçatepe için özel gece

Usta oyuncu Halit Akçatepe’nin vefatının 9. yılı dolayısıyla İstanbul’da özel bir anma gecesi düzenleniyor. Emel Sayın’ın paylaştığı son kare ise gece öncesi dikkat çeken detaylardan biri oldu.

  • Halit Akçatepe'nin vefatının üzerinden 9 yıl geçti.
  • Halit Akçatepe için 13 Nisan akşamı İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nde Kültür Bakanlığı organizasyonuyla bir anma gecesi düzenlenecek.
  • Anma gecesine sanatçı dostları, sevenleri ve Kültür Bakanı katılacak.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Halit Akçatepe, aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi ve özlemle anılıyor. Sanatçı Emel Sayın, yaptığı paylaşımla hem anıları tazeledi hem de düzenlenecek anma gecesini duyurdu.

“SON GÖRÜŞMEMİZDEN” NOTUYLA PAYLAŞTI

Emel Sayın, Akçatepe ile birlikte çekildikleri ve kızı Ebru’nun da yer aldığı fotoğrafı paylaşarak, “Canım arkadaşım Halit Akçatepe’yi 9 yıl önce kaybettik. Bu fotoğraf, kızı Ebru ile birlikte yaptığımız son görüşmemizden” ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

AKM’DE ANMA GECESİ DÜZENLENECEK

Paylaşımında anma programına da yer veren Sayın, 13 Nisan akşamı İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde Kültür Bakanlığı organizasyonuyla bir gece düzenleneceğini açıkladı.

SANAT DÜNYASI BİR ARAYA GELECEK

Gecede sanatçı dostları, sevenleri ve Kültür Bakanı’nın katılımıyla Halit Akçatepe’nin anılacağını belirten Sayın, programda müzik ve anılar eşliğinde usta oyuncunun yad edileceğini ifade etti.

Usta ismin anısına düzenlenecek gece, sanat dünyasını bir kez daha aynı çatı altında buluşturacak.

Musa Can Çayan
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da peş peşe iki korkutan deprem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
Haberler.com
500

Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Yakalanmasaydı hepsi tezgaha çıkacaktı! Miktar öyle böyle değil

Camide 'Baby Shower' yaptılar, ilçe ayağa kalktı

Görüntüleri gören herkes Diyanet İşleri Başkanlığı'nı etiketledi
Nereden nereye! 802 milyon euroluk dev takım küme düşüyor

Bir zamanlar geleni geçeni yenen takımın son hali içler acısı

Serdar Dursun'dan ''Şampiyon kim olur?'' sorusuna bomba cevap

''Şampiyon kim olur?'' sorusuna verdiği cevap bomba
Barış Arduç’tan sürpriz başarı! İtalya’da altın madalya kazandı

Ekranların yıldızı şimdi şampiyon! İtalya'da altın madalya kazandı
Galatasaray maçı bitince Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında birbirine girdi

Emre Bol ile Evren Turhan canlı yayında kavga etti