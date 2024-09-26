Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?

Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların kurulmasına yardımcı olmak amacıyla ekranlara geliyor. Program, izleyicilere farklı konular üzerinden bilgi ve eğlence sunuyor. Sana Değer programının bugünkü konuğu Dora ve eşi oldu. Peki, Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? İşte detaylar...

SANA DEĞER PROGRAMI KONUKLARI KİM?

Aramızda Kalmasın programının konuğu Dora Ercan Altınbaşak ile Ahmet Altınbaşak evlidir. Vatan Şaşmaz'ı silahla vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni olarak tanınan Dora Ercan, aynı zamanda müzikle uğraşan bir şarkıcıdır. Dora Altınbaşak, eşiyle boşanma aşamasında olduğunu dile getirmişti. İzleyenler, çiftin neden boşanacağını merak ediyor.

AHMET ALTINBAŞAK KİMDİR?

Aramızda Kalmasın programının konuğu Ahmet Altınbaşak ile Dora Ercan evlidir. Vatan Şaşmaz'ı silahla vurarak öldüren eski manken Filiz Aker'in yeğeni olarak tanınan Dora Ercan, aynı zamanda müzikle uğraşan bir şarkıcıdır.

SANA DEĞER PROGRAMININ SUNUCULARI KİM?

Türkiye'nin en sevilen ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, Star ekranlarında buluşuyor. Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatlarına dokunacak.