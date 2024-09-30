Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı?

Sağanak yağış nedeni ile birçok ilde okulların tatil edilmesi beklenirken Bartın Valiliği'nden açıklama geldi. Bartın'da yarın okullar tatil olacak ve öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün ara verilecek. Peki, Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı?

SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, 1 Ekim 2024 Salı günü için tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Karar, hem resmi hem de özel okulları, rehabilitasyon merkezlerini ve özel kursları kapsıyor. Bu doğrultuda, 1 Ekim günü Bartın genelinde tüm okullar tatil olacak.

Samsun ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi

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