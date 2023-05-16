Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Samsun geliyor. Peki, Samsun milletvekilleri kimlerdir 2023? Samsun'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Samsun AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Samsun milletvekilleri kimlerdir 2023? Samsun'un yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Samsun AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. Samsun AKP milletvekilleri kimdir? Samsun CHP milletvekilleri kimdir? Samsun MHP milletvekilleri kimdir? İşte 2023 yeni Samsun milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ SAMSUN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Samsun'dan AKP 5 milletvekili, CHP 2 milletvekili, MHP 1 milletvekili ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Yeni Samsun milletvekili isimleri şu şekilde:

AK Parti 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Mehmet Muş

Çiğdem Karaaslan

Yusuf Ziya Yılmaz

Orhan Kırcalı

Ersan Aksu

CHP 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Murat Çan

Mehmet Karaman

İYİ Parti 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri:

Erhan Usta

MHP 2023 Samsun Milletvekilleri İsimleri: