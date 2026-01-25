Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 50'li yaşlarda bir erkek, caddede çırılçıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Uygunsuz hareketlerde bulunan ve vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, polis tarafından üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.
- Olay Hürriyet Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşandı.
CADDEDE ÇIRILÇIPLAK DOLANMAYA BAŞLADI
Olay; bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak bir şekilde caddede dolanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI, VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan çıplak şahsa tepki gösterdi.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.