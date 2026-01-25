Haberler

Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı
Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde 50'li yaşlarda bir erkek, caddede çırılçıplak bir şekilde dolaşmaya başladı. Uygunsuz hareketlerde bulunan ve vatandaşların tepki gösterdiği şahıs, polis tarafından üzerine pantolon giydirildikten sonra gözaltına alındı.

CADDEDE ÇIRILÇIPLAK DOLANMAYA BAŞLADI

Olay; bugün öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sıkıntıları olduğu değerlendirilen A.M. isimli şahıs, çırılçıplak bir şekilde caddede dolanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI, VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri şahsı kontrol altına almaya çalışırken, şahıs uygunsuz hareketlerine devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar da evlerinden ve sokaktan çıplak şahsa tepki gösterdi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Üzerine pantolon giydirilen A.M., gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
