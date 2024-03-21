SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Samsun Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Samsun Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HALİT DOĞAN
- İYİ PARTİ: İMREN NİLAY TÜFEKCİ
- MEMLEKET PARTİSİ: SEYİT AHMET KOÇAK
- ANAVATAN PARTİSİ: İBRAHİM GÜNAL
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: MUSTAFA ARLI
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: ADEM GÜNEY
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İNCİ AYDIN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: İSA ŞAHİN
- ZAFER PARTİSİ: BOZKURT OĞUZ SINAR
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET GÖKTEPE
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: LİSAN YOLAY
- GELECEK PARTİSİ: MUSTAFA YEŞİLYURT
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FURKAN FIRAT
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEVAT ÖNCÜ
- HÜR DAVA PARTİSİ: KENAN ÇİL
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: NECATİ BAYRAM
- DEMOKRAT PARTİ: TİMUÇİN ÜK
- MİLLET PARTİSİ: ŞAHİN ÇETİN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: KEBİRE BİRER TÜRK
- VATAN PARTİSİ: HAYDAR ÇOLAK
- BAĞIMSIZ: ÜMİT HEKİM
- BAĞIMSIZ: MUSTAFA DİRİM
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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