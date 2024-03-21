SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Samsun Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Samsun Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: HALİT DOĞAN

İYİ PARTİ: İMREN NİLAY TÜFEKCİ

MEMLEKET PARTİSİ: SEYİT AHMET KOÇAK

ANAVATAN PARTİSİ: İBRAHİM GÜNAL

DEMOKRATİK SOL PARTİ: MUSTAFA ARLI

YENİDEN REFAH PARTİSİ: ADEM GÜNEY

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İNCİ AYDIN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: İSA ŞAHİN

ZAFER PARTİSİ: BOZKURT OĞUZ SINAR

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: REYCAN CANTAŞ ÇAKIR

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: MEHMET GÖKTEPE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: LİSAN YOLAY

GELECEK PARTİSİ: MUSTAFA YEŞİLYURT

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: FURKAN FIRAT

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: CEVAT ÖNCÜ

HÜR DAVA PARTİSİ: KENAN ÇİL

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: NECATİ BAYRAM

DEMOKRAT PARTİ: TİMUÇİN ÜK

MİLLET PARTİSİ: ŞAHİN ÇETİN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: KEBİRE BİRER TÜRK

VATAN PARTİSİ: HAYDAR ÇOLAK

BAĞIMSIZ: ÜMİT HEKİM

BAĞIMSIZ: MUSTAFA DİRİM

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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