Samandağ’da sel sonrası seferberlik: Vali Masatlı çalışmaları yerinde takip etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şiddetli yağışların ardından selden etkilenen Samandağ ilçesinde incelemelerde bulundu. Mahallelerde sürdürülen temizlik, iyileştirme ve su tahliye çalışmalarını yerinde takip eden Masatlı, devletin tüm imkânlarının vatandaşlar için seferber edildiğini söyledi.

Hatay’da etkili olan sağanak yağış sonrası Samandağ ilçesinde selin yaraları sarılmaya başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temizlik, su tahliyesi ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü ilçede, vatandaşların günlük yaşamının normale dönmesi için yoğun mesai yürütülüyor. Yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken, ekipler bölgede temizlik, iyileştirme ve yağmur suyu tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Afetin etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için kurumların koordineli şekilde sahada görev yaptığı belirtildi.

VALİ MASATLI SELDEN ETKİLENEN MAHALLELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, selden etkilenen mahalleler ve hanelerde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çalışmaların son durumunu yerinde değerlendiren Masatlı, ekiplerin yoğun mesai yürüttüğünü ifade etti. Yağışların özellikle bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkilediğini belirten Masatlı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi. Bölgede sürdürülen su tahliye çalışmaları kapsamında iş makineleri ve ekiplerin koordineli şekilde görev yaptığı öğrenildi.

“DEVLETİN TÜM İMKANLARI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SEFERBER EDİLDİ”

Afetin ardından günlük yaşamın normale dönmesi için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirten Vali Masatlı, tüm kurumların ortak hareket ettiğini vurguladı. Masatlı, selin etkilerinin kısa sürede giderilmesi amacıyla temizlik, altyapı ve iyileştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade ederek vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
