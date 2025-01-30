Salwan Momika kimdir? Kuranı-ı Kerim yakan Salwan Momika öldü mü?

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla gündeme gelen Salwan Momika, uluslararası kamuoyunda büyük tartışmalara yol açmıştı. Salwan Momika'nın bugün öldüğü duyuruldu. Peki, Salwan Momika kimdir? Nereli? Salwan Momika öldü mü? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar…

SALWAN MOMIKA KİMDİR?

Salwan Momika, 1986 yılında Irak'ın Ninova vilayetindeki Karakuş (Qaraqosh) kasabasında doğdu. Assurî Katolik bir ailede yetişen Momika, 2006-2008 yılları arasındaki iç savaş sırasında Hristiyanların maruz kaldığı zulümler nedeniyle Asurî Vatansever Partisi'ne katıldı ve Musul'daki parti merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. 2012 yılında, bir trafik kazasında taksirle ölüme neden olma suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından memleketinden kaçtı. 2014'te IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin ardından, IŞİD'e karşı savaşmak üzere Halk Seferberlik Güçleri'ne katıldı ve burada "İmam Ali Tugayları" ile bağlantılı Hristiyan bir birimde görev yaptı.

Daha sonra İsveç'e iltica eden Momika, burada İslam karşıtı eylemleriyle tanındı. Özellikle 2023 yılında Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle dikkat çekti ve bu eylemleri nedeniyle tepki topladı.

SALWAN MOMIKA ÖLDÜ MÜ?

Stockholm'un Södertälje mahallesinde bulunan bir apartmandaki dairesinde internet üzerinden canlı yayın yapan Momika'nın o esnada evine giren bir şahıs tarafından infaz edildiği öğrenildi.