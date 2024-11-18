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Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti?

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Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun partiden istifa etti. Salih Uzun'un partiden neden istifa ettiği merak ediliyor. Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden başkanlığa seçildiği olaylı kongre sonrası istifalar peş peşe geldi. Salih Uzun istifa haberleri merak konusu olmaya devam ediyor.

Salih Uzun'un Demokrat Parti'den istifa ettiği duyuruldu. Birçok kişi, Salih Uzun'un neden Demokrat Parti'den istifa ettiğini araştırıyor. Kongre sonrasında görevlerinden ayrılacakları konuşulan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun bugün yaptıkları açıklamalarla Demokrat Parti'den istifa ettiklerini duyurdu. Peki, Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti? Detaylar haberimizde...

SALİH UZUN İSTİFA MI ETTİ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Uzun istifasını duyurdu. Uzun, açıklamasında '33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi'nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki Demokrat Parti ailemin her ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum... Yollarımız yine mutlaka kesişecektir. Demokrat Parti'den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır:

Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır.

Merkez zaruridir. Makul mümkündür.' ifadelerini kullandı.

Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti?

SALİH UZUN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Demokrat Parti'de Gültekin Uysal'ın yeniden başkanlığa seçildiği olaylı kongre sonrasıİstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti.

Salih Uzun istifa mı etti? Salih Uzun neden istifa etti?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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