Salı hangi diziler var? 18 Mart Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Mart 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Bir Gece Masalı
Kanal D: dizi yok
Show TV: Bahar
NOW TV: dizi yok
Star TV: Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 MART
14.35 Vefa Sultan
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.35 Ana Haber
20.00 İddiaların Aksine
20.05 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Vefa Sultan
01.25 Bir Dönüm Noktası "18 Mart 1915"
01.50 Gönül Dağı
02.35 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.10 Sahur Bereketi