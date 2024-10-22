Salı günü hangi diziler var? 22 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 22 Ekim! Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Ekim 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: Bahar (20.00)

NOW TV: Gizli Bahçe (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM SALI

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:40 Seksenler