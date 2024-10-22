Salı günü hangi diziler var? 22 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 22 Ekim 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. TRT 1 yayın akışı 22 Ekim bugün! Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Salı hangi diziler var? TRT 1 yayın akışı 22 Ekim! Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Ekim 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)
ATV: Bir Gece Masalı (20.00)
Kanal D: dizi yok
Show TV: Bahar (20.00)
NOW TV: Gizli Bahçe (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 EKİM SALI
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
23:40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:40 Seksenler