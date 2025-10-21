Haberler

Salı günü hangi diziler var? 21 Ekim Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Salı günü hangi diziler var? 21 Ekim Salı TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 21 Ekim 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Bahar

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 EKİM

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Taşacak Bu Deniz

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
