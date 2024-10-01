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Salı günü hangi diziler var? 1 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler

Salı günü hangi diziler var? 1 Ekim Salı TV'de bu akşamki diziler
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Salı günü TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 1 Ekim 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? Salı günü dizileri! İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Salı hangi diziler var? Salı günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Ekim 2024 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2024? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

SALI HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Bir Gece Masalı (20.00)

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Bahar (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EKİM

14:40 Gönül Dağı

18:00 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:30 Kara Ağaç Destanı

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