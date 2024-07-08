Salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat okunuşu ve türkçe meali nedir?

Salavat nasıl getirilir? Salavat nedir? Salavat okunuşu ve Türkçe meali nedir? Salavatı Şerifin anlamı nedir? Hz. Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden duaya salavat denir. Salavat nasıl getirilir? Detaylar haberimizde…

SALAVAT NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat manasına gelir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in kendisinin soyundan gelenlere saygı göstermek amacıyla müminler tarafından okunan duadır. Salavat, salat kelimesinin çoğulu olup, dua anlamına gelmektedir.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Hz. Peygambere (s.a.s.) en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir. Salavat için besmele çekme zorunluluğu yoktur.