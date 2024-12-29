Sakra filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakra filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sakra filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sakra filmini izleyecek olanların merak ettiği Sakra konusu nedir, Sakra oyuncuları kimler ve Sakra özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAKRA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.



SAKRA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Donnie Yen, Kara Hui, Yue Wu, Cheung-yan Yuen