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Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Sakla Beni dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni ölüm izleme linki var mı?

Sakla Beni dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Nisan Sakla Beni yeni ölüm izleme linki var mı?

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendisinden habersiz yapılan planı öğrenen İncila büyük bir şaşkınlık yaşarken bu haberi duyan Naz duruma çok öfkelenir. İncila meselesinden haberdar olduğunu Mete'ye söyleyen Kont Ziya, bu ilişkinin imkansızlığına vurgu yapar.

Kadir, iş konusunda yaşananlar yüzünden ona kızgın olan Naz'a kendini affettirebilmek için yoğun çaba harcar. Yaşanan bir gelişmeyse Naz'ın moralini yeniden düzeltir. İçinde taşıdığı yüklerden yorgun düşen İncila, Mete'nin bu konuya dair tutumundan rahatsız olur.

Kadir bazı gerçekleri söylemek için Mete'nin karşısına geçer, İncila ise Kadir'i hissettiği duygular ve atacağı adımlar konusunda cesaretlendirir. Çok önemli bir konuşmaya kulak misafiri olan ve Mete ile büyük bir yüzleşme yaşayan Naz, Mete'nin aşkına sahip çıkması için hiç beklenmedik bir hamle yapar.

SAKLA BENİ 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sakla Beni 25. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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