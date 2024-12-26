Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Şakir Paşa Köşkü zarar gördü mü?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği Kartal Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan film platosu gün gece çıkan yangında tamamen yandı. Şakir Paşa Köşkü'nün yanıp yanmadığı merak ediliyor. Dizi severler, dizinin çekildiği köşkün son durumunu araştırıyor. Peki, Şakir Paşa Köşkü yandı mı? Detaylar haberimizde...

ŞAKİR PAŞA KÖŞKÜ YANDI MI?

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy "Şakir Paşa köşkü kül oldu. Yangın 01.30 sıralarında başlamış, yangın içeride kimse yokken plato boşken çıkmış. Haber aldığımızda saat 02.30'du. Gittiğimizde dekor tamamen yanmıştı. Nedeni şu an bilinmiyor. İtfaiye araştırıyor. Hazırlanan raporda belirlenecek. Bu hafta yayınımız var, sonraki bölüm riske girdi" dedi. Sabah saatlerinde dizinin her iki ekibine de çekimin durduğu bilgisi iletildi.