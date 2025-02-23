Türkiye'nin köklü ailelerinden olan Şakir Paşa Ailesi'nin neden artık var olmadığı konusu, geleneksel aile yapısının dönüşümü ve modernleşme sürecinin etkileri üzerine bir tartışma başlattı. Ailenin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümü, toplumsal değişim ve modernleşmenin aile yapısına etkileri üzerine çeşitli düşünceleri gündeme getiriyor. Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ NEDEN YOK?

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle dizinin durdurulduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 8 torundan 6'sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı belirtildi.

BU HAFTA SONU DA YAYINLANAMAYACAK

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da gerçekleştirilemeyecek. Dizinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YAYIN AKIŞINDA VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi yayın akışında ve Now Tv izi kategorisi sayfasında yer almıyor.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı.