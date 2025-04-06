" Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar" dizisinin son haftalarda yaşadığı yayın akışı değişiklikleri ve hukuki süreçler, izleyicilerde dizinin final yapmış olabileceği yönünde soru işaretlerine neden oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırıldı mı? İşte Şakir Paşa Ailesi dizisinin son durumu ve yayın geleceği hakkında tüm merak edilenler…

ŞAKİR PAŞA AİLESİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Şakir Paşa Ailesi dizisinin yeni bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacaktır. Dizi, yüksek reyting oranları ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayın hayatını sürdürüyor.

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ŞAKİR PAŞA AİLESİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Otele düşen bomba bir o kadar da köşke düşmüştür. Köşkün kapısından çıkan her valiz, evin içindeki boşluğu biraz daha büyütür. İsmet, ailesinin dağılmaması için yeniden ayağa kalkar.

Aniesi, Şakir Paşa'ya yaklaşmak istedikçe daha çok dışlanır; Sara ve Hakkiye ise altınları geri almanın yollarını ararken, İsmet, Sümbül'ün de yardımıyla son bir umutla devreye girer.

Cevat ise köşkün sessizliğinde Aniesi hakkında daha önce fark etmediği şeyleri görmeye başlar.