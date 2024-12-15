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Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?
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Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrünnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak. Peki, Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, izleyiciyi 1912'ye götürerek sırlar ve entrikalarla dolu bir ailenin hikayesini anlatacak. Her bir karakterin farklı dinamiklerle şekillenen yaşamını konu alan dizi, hem tarihi dokusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ OYUNCULARI

İsmet (Vahide Perçin)

Şakir Paşa (Fırat Tanış)

Cevat Şakir (Cem Yiğit Üzümoğlu)

Sara (Devrim Yakut)

Aniesi (Denise Capezza)

Ayşe (Nilsu Berfin Aktaş)

Sümbül (Helin Kandemir)

Hakkiye(Yağmur Başkurt)

Şakir Paşa Ailesi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Entrika ve sırlarla dolu gerçek bir paşa ailesini konu alan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor.

Hikayesi 1912'de başlayan dizi; aralarında Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı, modern resmin ustası Fahrelnisa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral'ın da olduğu Şakir Paşa Ailesi'nin sıra dışı yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ DİZİSİ KONUSU

Döneminin ilerisinde bir hayat sürdüren Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu hayatlarını anlatan dizinin hikayesi 1912'de başlıyor. Halikarnas Balıkçısı adıyla Bodrum'u bugünkü ününe kavuşturan Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın İtalyan eşiyle beraber Büyükada'ya ailesinin evine dönmesi, herkesin hayatını kökünden değiştirecektir. Bu değişim sadece yaşandığı dönemi etkilemekle kalmayacak; aileden, modern resmin ustası prenses Fahrelnissa Zeid, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreya Koral gibi birbirinden başarılı isimlerin çıkmasına da vesile olacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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