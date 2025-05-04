Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa 4 Mayıs Pazar yeni bölüm neden yok?

"Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı?" sorusu, dizinin müdavimleri tarafından 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusu, özellikle dizinin yayın durumu sonrası daha da merak edilir oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi bu akşam (4 Mayıs 2025 Pazar) yeni bölümüyle yayınlanmayacak. NOW TV yayın akışına göre, dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlara gelecek.

NOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Tekrar Bölüm)

22:45 – Kızıl Goncalar

01:45 – Şahane Hayatım

03:30 – Son Yaz

06:00 – Kefaret