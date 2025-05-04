Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı? Şakir Paşa 4 Mayıs Pazar yeni bölüm neden yok?
Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı diye merak eden izleyiciler için yanıt netleşti. Dizi bu akşam yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle NOW TV ekranlarında olacak. Yayın akışı detayları ve son gelişmeler haberimizin devamında…
"Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı?" sorusu, dizinin müdavimleri tarafından 4 Mayıs 2025 Pazar akşamı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. NOW TV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Şakir Paşa Ailesi : Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı sorusu, özellikle dizinin yayın durumu sonrası daha da merak edilir oldu. Peki, Şakir Paşa Ailesi bu akşam var mı?
ŞAKİR PAŞA AİLESİ BU AKŞAM VAR MI?
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi bu akşam (4 Mayıs 2025 Pazar) yeni bölümüyle yayınlanmayacak. NOW TV yayın akışına göre, dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlara gelecek.
NOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (Tekrar Bölüm)
22:45 – Kızıl Goncalar
01:45 – Şahane Hayatım
03:30 – Son Yaz
06:00 – Kefaret