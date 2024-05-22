Sakarya Belediyesi hangi parti? Sorusu merak edilmekte ve konu hakkında sıklıkla araştırılmakta. Bununla birlikte 2024 Yerel Seçimlerinde; Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Peki, Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları!

SAKARYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçlarına göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Yusuf Alemdar %47,19 oy oranı ile 285.255 oy alarak seçimi kazanmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Azize Çeroğlu %16,46 oy oranı ile 99.525 oy almış. Yeniden Refah Partisi (YRP) adayı Selçuk Geyveli %12,74 oy oranı ile 77.040 oy alırken, Saadet Partisi (SAADET) adayı Ömer Abdullah Ayhan %12,38 oy oranı ile 74.858 oy almış. İYİ Parti adayı Selçuk Kılıçaslan ise %3,98 oy oranı ile 24.034 oy almış. Bu sonuçlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanlığını AKP adayı Yusuf Alemdar'ın kazandığını göstermektedir.