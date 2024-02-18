Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı?

Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? sorularına yanıt aranıyor. İstanbul'da dünyaya gelen Sahra Işık, katıldığı Survivor yarışmasında ismini duyurdu. Sahra Işık kimdir? Survivor Sahra kaç yaşında, nereli ve hangi yıllar yarıştı? Detaylar haberimizdedir...

SAHRA IŞIK KİMDİR?

Eski Survivor yarışmacısı Işık, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Selanik göçmeni bir aileden gelen Sahra Işık, uzun süre voleybol oynadı. Fenerbahçe'de forma giyerken, bir yandan da modellik üzerine çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Malezya'da düzenlenen Best Model yarışmasında 3. oldu.

Sahra Işık ilk olarak Survivor 2014 yarışmasıyla ekrana geldi. 2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alarak adından söz ettirdi. 2018 yılındaki Survivor All Star yarışmasına da katıldı.

Sahra Işık, geçtiğimiz yıl Eylül ayında iş adamı İdris Aybirdi ile dünya evine girmişti.