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Sahipsizler fragman izle: Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sahipsizler fragman izle: Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İzleyiciler, merakla bekledikleri yeni bölümden ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sahipsizler yeni fragmanı yayınlandı mı? Sahipsizler'in 13. bölümünde ne olacak? İşte, Sahipsizler dizisinin 13. bölüm fragmanı ve detaylar…

STAR TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler,13. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler 13. bölümünde ne olacak? Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

SAHİPSİZLER'İN 12. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran'ın İstanbul'da kalma isteğinin ardındaki nedenin Vera olduğunu fark eden Azize, bu duruma öfkelenerek Devran'a sert çıkış yapar. Kardeşleriyle birlikte kalmayı tercih eden Azize'nin bu hamlesi, küçükler arasında büyük bir sevinçle karşılanır. Yusuf'a duyduğu sevgiyi artık gizlemek istemeyen Zeliha ise her ne pahasına olursa olsun gerçeği yüksek sesle dile getirmeye karar verir.

Sahipsizler fragman izle: Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sahipsizler fragman

Geçmişe ait saklı bir sırrın açığa çıkmasıyla Haşmet ve Necla, Melis'ten kendilerini affettirmek ve onu bir plana ikna edebilmek için çözüm olarak bileziği satmayı seçerler. Bu gelişme çocukları derinden üzse de, Samet ve Balım da bileziği elde etmek için kendi planlarını devreye sokarlar. Öte yandan, Azize de kendi ayakları üzerinde durabilmek ve bileziği kurtarmak adına harekete geçer. Fakat Devran, Azize ve kardeşleri için sürprizlerle dolu bir hamle hazırlamıştır.

SAHİPSİZLER13. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Sahipsizler fragman izle: Sahipsizler 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Sahipsizler 13. bölüm

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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