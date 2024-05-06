Şahane Hayatım dizisi final mi yapacak? Şahane Hayatım dizisi neden bitiyor?

Oyuncu kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım dizisi için kanal kararını verdi. Peki, Şahane Hayatım dizisi final mi yapıyor? Şahane Hayatım dizisi neden bitiyor?

ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sezona büyük umutlarla başlayan dizinin bir değişiklik olmazsa 30. bölümde ekrana veda etmesi planlanıyor.

ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ NEDEN BİTİYOR?

Çağrı Bayrak'ın yönettiği dizinin reytinglerinin ikinci sezon onayı almaya yetmediği ortaya çıktı. Son olarak 25. bölümü yayınlanan dizi için final kararı alındı.