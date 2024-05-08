Şahane Hayatım 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Şahane Hayatım dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Şahane Hayatım 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Şahane Hayatım 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 8 Mayıs Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

ŞAHANE HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şebnem ve Melisa'nın evi yakmasının ardından Didem'le aralarındaki gerilim artar. Didem, Şebnem ve Melisa'yı polise ihbar eder. Şebnem ve Melisa'nın geri adım atmaya niyeti yoktur. Şebnem'in zarar göreceğini düşünen Mesut ise Didem'i sert bir şekilde uyarır. Didem'i sindirdiğini düşünen Şebnem, Mesut'la düğün hazırlığı yaparken, Didem en büyük sırlarını öğrenir. Didem'in cinayeti öğrenmesiyle sarsılan Onur, Didem'in teklifi karşısında bir seçim yapmak zorunda kalır. Gerçeklerden habersiz düğüne hazırlanan Şebnem'e, Didem'in kötü bir sürprizi vardır. Didem, Şebnem'e karşı zafer kazanabilecek midir?

ŞAHANE HAYATIM 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şahane Hayatım 27. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.