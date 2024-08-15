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Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı?

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Yeni Sağlık Bakanı kim? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Fahrettin Koca'nın görevden alınıp alınmadığı konusu tartışılıyor. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine revizyonu kapsamında görevden alınmıştı. Konuya ilişkin atama kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fahrettin Koca, 2018 yılında Sağlık Bakanı olarak göreve başlamış ve COVID-19 pandemisi sırasında sağlık yönetimi konusunda önemli bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Sağlık Bakanı değişmişti. Yeni Sağlık Bakanı'nın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı?

KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aslen Rizeli olup 1966 Trabzon doğumludur. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra, 1995 yılında İstanbul Okmeydanı Eğitim Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanlığını almıştır.

1996-1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon Ünitesi'nde çalışmıştır. 2000-2002 yıllarında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda Başasistanlık görevini üstlenmiştir.

2002 yılı sonunda PTT Hastanesi'ne Başhekim olarak atanmış ve 2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti olmuştur. 2007 yılında başladığı Beykent Üniversitesi'ndeki Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans eğitimini 2009 yılında tamamlamıştır. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim olarak 10 yıl görev yapmıştır.

Kasım 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış ve Mayıs 2014'te aynı birliğin Genel Sekreteri olmuştur. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (SUAM) Genel Cerrahi Öğretim Üyesi olarak Profesör kadrosuna atanmıştır. Ekim 2016'dan itibaren İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmüş ve 2 Temmuz 2024 tarihinde Sağlık Bakanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı?

FAHRETTİN KOCA GÖREVDEN ALINDI MI?

Fahrettin Koca, kabine revizyonu kapsamında görevden alındı. Konuya ilişkin atama kararı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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