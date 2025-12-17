Haberler

Sadettin Saran "Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yorumu gündem oldu. Bir dönerci, "Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere döner ücretsiz" şeklinde bir paylaşım yaptı. Saran'ın "Sözünü tut" yorumu sonrası paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda etkileşim aldı.

  • Bir dönerci, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere ücretsiz döner vereceğini sosyal medyada paylaştı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dönercinin sosyal medya paylaşımına 'Sözünü tut' yorumunu yaptı.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yorumu sonrası kısa sürede gündem oldu.

"YORUM YAPARSA TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ" PAYLAŞIMI

Bir dönerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere döner ücretsiz" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

SADATTİN SARAN'DAN NET YANIT

Söz konusu paylaşımın altına yorum yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Sözünü tut" ifadelerini kullandı. Bu yorum, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Fenerbahçe
Haberler.com
500

