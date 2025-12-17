Sadettin Saran "Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı
Sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım sonrası Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yorumu gündem oldu. Bir dönerci, "Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere döner ücretsiz" şeklinde bir paylaşım yaptı. Saran'ın "Sözünü tut" yorumu sonrası paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü ve çok sayıda etkileşim aldı.
Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yorumu sonrası kısa sürede gündem oldu.
"YORUM YAPARSA TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ" PAYLAŞIMI
Bir dönerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere döner ücretsiz" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.
SADATTİN SARAN'DAN NET YANIT
Söz konusu paylaşımın altına yorum yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Sözünü tut" ifadelerini kullandı. Bu yorum, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.