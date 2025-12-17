Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

Sosyal medyada yapılan bir paylaşım, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın yorumu sonrası kısa sürede gündem oldu.

"YORUM YAPARSA TÜM ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ" PAYLAŞIMI

Bir dönerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yorum yaparsa tüm öğrencilere döner ücretsiz" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

SADATTİN SARAN'DAN NET YANIT

Söz konusu paylaşımın altına yorum yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Sözünü tut" ifadelerini kullandı. Bu yorum, sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.