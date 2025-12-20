Haberler

Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var
Mehmet Akif Ersoy ile başlayan uyuşturucu soruşturması giderek büyüyor. Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın da ifadeye çağrılması tüm gözleri bu soruşturmaya çevirdi. Gazeteci Cem Küçük, "Bir büyük isim Sadettin Saran'dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. " diyerek çok konuşulacak iddialarda bulundu

  • Gazeteci Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında Sadettin Saran'dan sonra büyük ve önemli bir isme daha operasyon düzenleneceğini iddia etti.
  • Cem Küçük, iddia ettiği ismin gazeteci veya iş insanı olmadığını, sıradan veya az bilinen birisi olmadığını belirtti.
  • Cem Küçük, Candaş Tolga Işık'ı babasının sağlık durumu nedeniyle sorduğunu açıkladı.

Türkiye'de ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonu kamuoyundaki gündemini korurken, gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Küçük, soruşturma kapsamında yeni bir isme daha operasyon düzenleneceğini öne sürdü.

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmasını değerlendiren Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, operasyonun henüz tamamlanmadığını savundu. Küçük, "Önemli bir isme daha" yönelik adım atılacağını ileri sürerek soruşturmanın genişleyebileceği mesajını verdi.

"BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA VAR"

Küçük, "Bir büyük isim Sadettin Saran'dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş'ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum" dedi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK MI?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in "Gazeteci mi?" sorusuna ise Cem Küçük, "Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum" yanıtını verdi.

Haberler.com
