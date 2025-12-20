Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Türkiye'de ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonu kamuoyundaki gündemini korurken, gazeteci Cem Küçük'ten dikkat çeken bir iddia geldi. Küçük, soruşturma kapsamında yeni bir isme daha operasyon düzenleneceğini öne sürdü.

İş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın da soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmasını değerlendiren Cem Küçük, TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında yaptığı açıklamada, operasyonun henüz tamamlanmadığını savundu. Küçük, "Önemli bir isme daha" yönelik adım atılacağını ileri sürerek soruşturmanın genişleyebileceği mesajını verdi.

"BÜYÜK VE ÖNEMLİ BİR İSİM DAHA VAR"

Küçük, "Bir büyük isim Sadettin Saran'dı. Duyumlarıma ve öğrendiklerime göre bir büyük isim daha var. Bunun kim olduğunu öğrenmedim… Ali mi Veli mi bilmiyorum. Ama büyük ve önemli bir isim daha var. Candaş'ı adli kaynaklara babasının durumunu öğrendiğim için sordum" dedi.

CANDAŞ TOLGA IŞIK MI?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in "Gazeteci mi?" sorusuna ise Cem Küçük, "Gazeteci iş insanı hiç öyle isim vermediler. Sadece sıradan veya az bilinen birisi değil. Candaş Tolga Işık'ı isim olarak sormamın sebebi ise babası ölüm döşeğinde olduğu için sordum" yanıtını verdi.