Sadece Bir Gece filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadece Bir Gece filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sadece Bir Gece filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sadece Bir Gece filmini izleyecek olanların merak ettiği Sadece Bir Gece konusu nedir, Sadece Bir Gece oyuncuları kimler ve Sadece Bir Gece özeti gibi konuları inceliyoruz.

SADECE BİR GECE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tamer bir gecelik ilişki yaşar. Birlikte olduğu kadını bir daha görmez. Karısı Begüm davranışlarından kuşkulanır ve ona suçunu itiraf ettirir. Tamer yalvarır af diler. Sadece bir gece, alkolün de etkisiyle şeytana uymuştur, bir önemi yoktur, hala karısına aşıktır. Begüm onu affetmesi ve evliliğine devam etmesi karşılığında bir şart öne sürer. Bir aşk için en zor sınav onları beklemektedir…

SADECE BİR GECEFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 2020

YÖNETMEN: SİNAN BİÇİCİ

SENARYO: SİNAN BİÇİCİ

YAPIMCI: GALİP GÜNER, ELIN ECEALP

YAPIM: STATÜ FILM, FANATİK FILM, SANER FİLM

OYUNCULAR: TUBA ÜNSAL, CEMAL HÜNAL, BAY J, DUYGU ŞEN BENVENİSTE, BENGİ İDİL URAS, ANIL ALTINÖZ, GÜRGEN ÖZ