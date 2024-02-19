Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024?

Şaban ayının kaçıncı gecesinde ve kaçıncı günündeyiz merak ediliyor. Peki, Şaban ayı 13 14 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı.

ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Müslüman alemi için önemli olan üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı başladı. 11 Şubat 2024'te başlayan bu ay 10 Mart gecesi sona erecek.

2024 YILI BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili ne zaman 2024, sorusu, ibadetlerini eda edecek olan Müslümanların odaklandığı önemli bir konu haline geldi. Bu özel gecenin tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merakla bekleniyor. İslam dinine göre yılın en önemli gecelerinden birisi olan Berat Gecesi, Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece olarak kabul edilir. "Bugün Şaban'ın kaçıncı günü?" sorusu da bu gecenin yaklaştığını gösteriyor.

Berat gecesi, Arapça dilinde 'temize çıkma ve temiz olma' anlamına gelen 'Berat' isminden gelir. Bu gecede, Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilir. Bu gecede ibadet edilmesi ve duaların kabul edileceği düşünülür.

Berat Kandili 2024 tarihi Diyanet tarafından açıklanmıştır. Buna göre, Berat Gecesi 2024 yılında 24 Şubat Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Şaban ayının 13., 14. ve 15. günlerinin ne zaman olduğu da önemlidir. 2024 yılında Şaban ayının 13. günü 23 Şubat'a, 14. günü 24 Şubat'a ve 15. günü ise 25 Şubat'a denk gelmektedir.