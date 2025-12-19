Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Köyde sabah namazı için camiye gelen bir vatandaşın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Camiye gittiğinde imamın olmadığını fark eden vatandaş, imam lojmanına giderek durumu sordu. İmamın izinli olduğunu söylemesine rağmen ikna olmayan vatandaşla aralarında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BENİM KÖYÜN İMAMINDA..."

Görüntüleri paylaşan vatandaş, imamın lojman ve diğer imkanlarına dikkat çekerek, "Benim köyün imamında son model araba, özel garaj, odun, ev bedava… Ama sabah namazına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"NAMAZIN İZNİ Mİ OLURMUŞ?"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kırsalda tek darlanan memurluk imamlık. Herkesin gözüne batıyor", "Namazın izni mi olurmuş?", "Hocam hiç affetme, git şikayetçi ol," "Sakın imam izinliyken köyde kimse ölmesin", "Birde bunların arkasından namaz kılıyoruz. Namazın izin günü mü olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.