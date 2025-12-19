Haberler

Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu Haber Videosunu İzle
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sabah namazı için camiye giden bir köylü, imamın camide olmadığını fark edince lojmana gidip uyandırdı. İmamın izinli olduğunu söylemesi üzerine yaşanan tartışma kameraya yansırken, paylaşım sosyal medyada görev sorumluluğu tartışmalarını gündeme getirdi.

  • Köyde sabah namazı için camiye giden bir vatandaş, imamın izinli olduğunu söylemesine rağnamaz kıldırmadığını fark etti.
  • Vatandaş, imamın lojman, son model araba, özel garaj, odun ve bedava ev gibi imkanlara sahip olduğunu belirtti.
  • Olayın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar 'Namazın izni mi olurmuş?' gibi yorumlar yaptı.

Köyde sabah namazı için camiye gelen bir vatandaşın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Camiye gittiğinde imamın olmadığını fark eden vatandaş, imam lojmanına giderek durumu sordu. İmamın izinli olduğunu söylemesine rağmen ikna olmayan vatandaşla aralarında geçen diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"BENİM KÖYÜN İMAMINDA..."

Görüntüleri paylaşan vatandaş, imamın lojman ve diğer imkanlarına dikkat çekerek, "Benim köyün imamında son model araba, özel garaj, odun, ev bedava… Ama sabah namazına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"NAMAZIN İZNİ Mİ OLURMUŞ?"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Kırsalda tek darlanan memurluk imamlık. Herkesin gözüne batıyor", "Namazın izni mi olurmuş?", "Hocam hiç affetme, git şikayetçi ol," "Sakın imam izinliyken köyde kimse ölmesin", "Birde bunların arkasından namaz kılıyoruz. Namazın izin günü mü olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye de dahil oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (37)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

köyde doktor öğretmen izinliyken de kapısına dayanabiliyor musun? imam bunu mahkemeye vermeli, Ayrıca bir devlet memuru günde 8 saat çalışır ama köy imamları 7/24 görevdeymiş gibi çalışıyor aldıkları ücret ise hakettiklerinin üçte biri.

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme273
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıveysel B:

tam troll yorumu dini senmi yazdın ki , tasarlıyorsun yalaka

yanıt50
yanıt22
Haber YorumlarıGAGS:

müco-it imam maaşı 55bin-64bin arası (şu an için, 15 gün sonra ne olacak göreceğiz) öte yandan polis maaşı 58bin alıyor.. imam günde 5 kez namaz kıldırıyor, sela okusun diye rüşvet veriliyor, cenaze namazı kıldırdı diye cebine üç beş atılıyor, imam nikahı kıyıyor yine cebine üç beş atılıyor daha neler var.. tüm yaptığı işleri aralıksız yapsa 3 saat çalışmış oluyor fakat cebine giren para 80-90binden az değil.. sen burada asgari ücreti göremeden imam savunuyorsun! ite laf anlatılır mı? anlatılmaz

yanıt40
yanıt21
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

namaz kıldırmak iş değildir Normalde hiç para almamaları lazım dinimizce yani dinin de içine ettiniz

yanıt39
yanıt23
Haber YorumlarıReşat:

Savaş yıldız ve diğer arkadaşlar,madem öyle maaş almamaları lazım kaldırsın devlet imamlığı,siz gidin kıldırın namazları, o devletin memuru degil mi onu öğrenin,haftada normal memur 2 gün izinli,imam 1 gün izinli, onlar da okuyup İmam oluyorlar, namaz kıldırmak için para alınmıyor orayı bekleyip rızkını alıyor, böyle bir memurluk var devlet tarafindan, izinli birinin de kapısına dayanmak edepsizlik olur

yanıt13
yanıt7
Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

amacı sabah namazını kılmak olan birisi neden video kaydı alır.

yanıt15
yanıt2
Haber YorumlarıEnes:

Ulan karacahiller imam insan değil mi izin yapamaz mı izinli gününde çalışmak zorunda mı namazını ister camide ister evde kılar. O vatandaş imama aklında pusu kurmuş kim bilir ne istedi de imam olmaz dedi

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

HANEFİ MEZHEBİNİN KURUCUSU İMAM-I AZAM PARAYLA NAMAZ KILDIRMAK HELAL DEĞİLDİR DEMİŞTİR ayrıca milletten toplanan vergileri,yardım paralarını lüks gösteriş ve israf içinde harcamakta haramdır

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSelim Demir:

videoyu çeken şahıs imamların izin şartlarını biliyor fakat çakalık aklına gelmiş ama devlet yemez bu numarayıı

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Yaptığı tek iş vakit namazları kıldırmak onuda yapsın bi zahmet. Köy yerlerinde herşeyleri bedava ekstra iş yapıyorlar karışan yok.

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme70
yanıtYanıtla

Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu

Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu! Kur'an-ı Kerim paylaşımı gündem oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünyayı ayağa kaldıran görüntü! Son operasyon resmen bardağı taşırdı
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
İsrail ile BAE arasındaki gizli anlaşma ifşa oldu! Tarihi bir imza atmışlar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Zamanlaması da hayli manidar
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title