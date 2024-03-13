Saadet Partisi Uzundere adayı Mehmet Aldemir kimdir? 2024 Saadet Partisi Erzurum Uzundere belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Uzundere belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Erzurum Uzundere adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Uzundere Belediye Başkan Adayı Mehmet Aldemir kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALDEMİR KİMDİR?

Mehmet Aldemir, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Uzundere belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ UZUNDERE ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Uzundere adayı belli oldu. Saadet Partisi Uzundere Belediye Başkan Adayı Mehmet Aldemir oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.